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Стремоусов заявил, что ВСУ не удалось прорвать линию обороны в Херсонской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Стремоусов заявил, что ВСУ не удалось прорвать линию обороны в Херсонской области
Фото: shutterstock

Вооруженным силам Украины не удалось прорвать линию обороны российской армии в Херсонской области, все атаки были отражены, заявил заместитель врио главы администрации региона Кирилл Стремоусов в воскресенье, 23 октября.

По его словам, в данный момент ситуация на линии фронта не изменилась.

— На фронтах Херсонской области все без изменений. Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки, написал Стремоусов в Telegram.

Он также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сдавать столицу региона никто не собирается, ВС РФ готовы к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

19 октября Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время.

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