Москвичам напомнили о главных событиях недели в социальной сфере

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На московских бульварах начала работу выставка о наиболее ярких участниках проекта «Московское долголетие», ученые расширили библиотеку для обучения нейросетей в медицине, а школьники смогут узнать о работе в архивах. Об этих и других событиях в социальной сфере на уходящей неделе рассказали в пресс-службе мэра и правительства города в воскресенье, 23 октября.

17 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице начался третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Процесс выбора сотрудников будет проходить в несколько этапов.

Также на этой неделе на Чистопрудном и Гоголевском бульварах и в Екатерининском парке представили истории 18 ярких участников программы «Московское долголетие», которым благодаря проекту удалось осуществить свою мечту.

В Москве заработал новый образовательный проект «Учебный день в архиве» для учащихся педагогических, кадетских и медиаклассов. Специалисты Госархива России расскажут школьникам об особенностях работы с историческими документами, их хранения и атрибутирования, а также научат верно составлять запросы.

18 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в рамках сотрудничества с «Авито Работа» город расширил агрегированную базу на 25 тысяч вакансий. Теперь она составляет почти 400 тысяч.

Кроме того, на текущей неделе в Москве расшили цифровую библиотеку наборов данных для оценки и дообучения нейросетей. Теперь разработчики, исследователи, студенты и другие пользователи могут свободно скачать наборы данных по нужной модальности и анатомической области для тестирования собственных нейросетей.

Также в столице начали разрабатывать и использовать отечественные медицинские фантомы для лучевой диагностики. Это специальные изделия, которые имитируют органы и ткани человеческого тела и способны заменить дорогостоящие зарубежные аналоги.

20 октября Анастасия Ракова сообщила, что столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время.

22 октября в столичном районе Мещанский после капитального ремонта открылся офис «Мои документы». Теперь москвичи могут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в отдельном кабинете офиса.

Кроме того, в Москве начали работать две новые детские поликлиники — в Кунцеве и Савеловском районе.

О других событиях в социальной сфере можно узнать на официальном портале мэра Москвы.