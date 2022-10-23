Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в отношении Украины

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Действия Европейской комиссии лежат за пределами ее компетенции в подходе к конфликту вокруг Украины. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Journal du Dimanche.

— Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики, — отметил политик.

По его словам, европейцы находятся «во власти просчета, экзальтации, раздражения».

Саркози выразил сожаление относительно того, что «Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев». Он также констатировал, что Европа и Россия «обречены» поддерживать мирные и добрососедские отношения, передает РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что во время общения президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза могут обсуждаться как вопросы, связанные с оказанием Европой поддержки Украине, так и с энергетическим и экономическим сотрудничеством. Однако с Европой сложно разговаривать о стабилизации ситуации на Украине, заявил эксперт.