Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в отношении Украины

Анастасия Колоскова
В мире
Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в отношении Украины
Фото: World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Действия Европейской комиссии лежат за пределами ее компетенции в подходе к конфликту вокруг Украины. Об этом заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Journal du Dimanche.

— Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики, — отметил политик.

По его словам, европейцы находятся «во власти просчета, экзальтации, раздражения».

Саркози выразил сожаление относительно того, что «Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев». Он также констатировал, что Европа и Россия «обречены» поддерживать мирные и добрососедские отношения, передает РИА Новости.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что во время общения президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза могут обсуждаться как вопросы, связанные с оказанием Европой поддержки Украине, так и с энергетическим и экономическим сотрудничеством. Однако с Европой сложно разговаривать о стабилизации ситуации на Украине, заявил эксперт.

Украина Франция Президенты Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте