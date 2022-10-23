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Детский зоопарк в Москве будет закрыт с 24 по 26 октября

Анастасия Колоскова
Город
Детский зоопарк в Москве будет закрыт с 24 по 26 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Детский зоопарк, который является частью Московского зоопарка, не будет принимать посетителей с 24 по 26 октября. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— С 24 по 26 октября по техническим причинам будет закрыт Детский зоопарк, — говорится в сообщении.

Остальная территория Московского зоопарка в эти дни будет работать с 9:00 до 18:00, передает Telegram-канал зоопарка.

До этого в пресс-службе правительства Москвы сообщили, что с 25 по 31 октября на платформе «Город идей» пройдет проект «Зоологический парк», посвященный Московскому зоопарку. Участники проекта смогут предложить свои идеи для образовательных программ о животном мире, создания сообществ для посетителей столичного зоопарка, расширения программы лояльности «Клуб друзей», развития Telegram-канала Московского зоопарка и для многих других вещей, связанных с зоопарком столицы.

На этапе обсуждений горожане расскажут о любимых животных, поделятся воспоминаниями и интересными историями. Лучшие идеи москвичей будут отобраны экспертами, после чего за них можно будет проголосовать остальным участникам проекта.

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