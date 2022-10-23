Послы Африканского корпуса познакомились с Музеем Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 22 октября прошла экскурсия для аккредитованных в Москве послов Африканского корпуса. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие было организовано Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) и Общественной организацией «Москва и москвичи». В проведении экскурсии оказало поддержку Министерство культуры России.

— Данная экскурсия стала двенадцатой в серии подобных для послов Африканского корпуса, которые будут проходить на регулярной основе еженедельно, — сказала советник по гуманитарным вопросам АЭССА, президент РОО «Москва и москвичи» Галли Монастырева.

Монастырева отметила, что послы уже успели посетить многие достопримечательности Москвы. Кроме того, для них была организовано первое выездное мероприятие во Владимире. В будущем зарубежные гости побывают в таких городах, как Тула, Нижний Новгород, Краснодар и другие.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялся заключительный этап VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.