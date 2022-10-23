Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Послы Африканского корпуса познакомились с Музеем Победы

Александр Афонин
Город
Послы Африканского корпуса познакомились с Музеем Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 22 октября прошла экскурсия для аккредитованных в Москве послов Африканского корпуса. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие было организовано Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) и Общественной организацией «Москва и москвичи». В проведении экскурсии оказало поддержку Министерство культуры России.

— Данная экскурсия стала двенадцатой в серии подобных для послов Африканского корпуса, которые будут проходить на регулярной основе еженедельно, — сказала советник по гуманитарным вопросам АЭССА, президент РОО «Москва и москвичи» Галли Монастырева.

Монастырева отметила, что послы уже успели посетить многие достопримечательности Москвы. Кроме того, для них была организовано первое выездное мероприятие во Владимире. В будущем зарубежные гости побывают в таких городах, как Тула, Нижний Новгород, Краснодар и другие.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялся заключительный этап VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.

Африка послы Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте