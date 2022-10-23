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Человек погиб в результате теракта, организованного ВСУ в Херсоне

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Человек погиб в результате теракта, организованного ВСУ в Херсоне
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В результаты срабатывания взрывного устройства на улице в Херсоне погиб один человек. Также был поврежден стоявший рядом автомобиль. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Произошел теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоявший автомобиль, — сказал он.

Министерство здравоохранения Херсонской области уточнило, что в результате инцидента пострадали еще три человека. По данным ведомства, теракт был устроен Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

19 октября стало известно, что ВСУ перешли в наступление на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. В связи с этим в регионе участились ракетные удары. Так, в результате удара ракетой по переправе в Херсоне погибло четыре человека.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем обернется для армии Украины новая попытка прорыва. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

Украина Смерть Взрывные устройства
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