Зеленскому предложили ввести санкции против умершей в 2015 году певицы Образцовой

Фото: Александр Казаков / «Вечерняя Москва»

Международная экспертная группа предложила украинскому руководству ввести новые санкции против россиян, среди них оказалась умершая в 2015 году оперная певица Елена Образцова. Список предлагаемых ограничений был опубликован в воскресенье, 23 октября.

Образцова оказалась в списке так называемой дорожной карты индивидуальных санкций. Они применяются в отношении юридических и физических лиц, которые выразили поддержку правительству России в ситуации с Украиной.

Кроме того, экспертная группа предлагает ввести ограничения против ряда музыкальных исполнителей. Так, в список попали певица Клава Кока, рэпер Тимати, музыкант Игорь Бутман, исполнитель Валерий Кипелов и другие. Соответствующий список был представлен странам Евросоюза с требованием ввести против указанных россиян санкции, передает РИА Новости.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко.

12 октября украинский лидер подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.