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Политолог Журавлев: Европейцев от полного краха держат «жировой запас» и накопления

Рафаэль Залян
Александр Афонин

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Политолог Журавлев: Европейцев от полного краха держат «жировой запас» и накопления
Фото: depositphotos

На фоне энергетических проблем в Европе может возникнуть глубокий экономический кризис, который будет усилен инфляцией в регионе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Европейцев от полного краха держат «жировой запас» и накопления. Но не за горами то время, когда им придется ютиться всей семьей в одной комнатке, потому что отопить весь дом станет очень затратным делом, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что для решения проблемы у Европы есть два пути. Первый заключается в возобновлении отношений с Москвой. Это поможет в налаживании поставок энергоносителей, что снимет часть проблем.

Второй — вернуться к реальной экономике с собственным развитым производством. Для реализации этого плана может потребоваться несколько лет. Однако это позволит Евросоюзу стать более независимым от США в экономическом секторе.

Также Дмитрий Журавлев в беседе с «ВМ» высказал мнение, что экономический коллапс может в ближайшем будущем привести к исчезновению ЕС как единого организма. По словам эксперта, нынешние проблемы Европы ставят вопрос о дальнейшей жизнеспособности ЕС как структуры.

До этого бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил мнение, что экономический крах Европейского союза предопределен, уже можно видеть деиндустриализацию стран блока. Отвечая на вопрос, сможет ли Евросоюз преодолеть энергетический кризис, он заявил, что «провал гарантирован».

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