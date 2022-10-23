Слуцкий назвал агонией призывы Зеленского нанести удары по Кремлю

Фото: president.gov.ua

Призывы президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю являются агонией из-за осознания грядущего провала его проекта «анти-Россия». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в воскресенье, 23 октября.

По словам депутата, призывы украинского лидера не получат реальной реализации. Это связано с тем, что в случае проявления агрессии со стороны Запада Россия сразу ответит. Это в свою очередь перетечет в военное противостояние Москвы и НАТО, которое повлечет огромные последствия.

Слуцкий выразил уверенность, что власти стран Запада хорошо осознают ситуацию. Они все чаще говорят о недопустимости разворачивания прямого конфликта с Россией и выступают с критикой поддержки Украины.

— На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие «шока» от наступающего осознания грядущего провала проекта «анти-Россия», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

До этого Владимир Зеленский потребовал у Запада «ударить по центрам принятия решений» России в случае угрозы его офису. По словам президента, страны НАТО обязаны ответить на действия Москвы вне зависимости от того, является ли Украина членом альянса или нет. Подобное заявление вызвало критику со стороны читателей британского издания The Sun.