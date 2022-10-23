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В Минобороны Великобритании раскрыли детали переговоров Уоллеса и Шойгу

Егор Провоторов
В мире
В Минобороны Великобритании раскрыли детали переговоров Уоллеса и Шойгу
Фото: UK Prime Minister / CC BY-NC-ND 2.0

Великобритания выразила готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили в воскресенье, 23 октября, в пресс-службе британского минобороны со ссылкой на беседу между главой ведомства Беном Уоллесом и его российским визави Сергеем Шойгу.

В публикации говорится, что добиваться разрешения конфликта должны именно Россия и Украина, а Великобритания готова оказывать помощь в этом.

Руководители российского и британского военных ведомств провели телефонный разговор, который, согласно утверждениям Лондона, состоялся по инициативе Минобороны РФ, пишет газета «Известия».

Сергей Шойгу сообщил, что Киев при поддержке западных государств, включая Великобританию, планирует некие действия по эскалации конфликта. При этом Уоллес отверг подобные утверждения.

Также британский министр подчеркнул, что Лондон оказывает поддержку Киеву и не заинтересован в обострении конфликта.

До этого сообщалось, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Беном Уоллесом. В процессе беседы российский министр выразил коллеге из Великобритании озабоченность по поводу возможных провокаций ВСУ.

Сергей Шойгу Великобритания Переговоры Минобороны
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