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В скором времени из-под контроля Киева российскими силами будут освобождены еще три украинских региона, заявил в воскресенье, 23 октября, заместитель главы херсонской администрации Кирилл Стремоусов.

— В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов, — заявил чиновник в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram.

Замглавы администрации Херсонской области подчеркнул, что освобождение вышеуказанных территорий от неофашизма является «священным долгом русских людей»,

Накануне Стремоусов заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось прорвать линию обороны российской армии в Херсонской области, все атаки были отражены. По его словам, в данный момент ситуация на линии фронта не изменилась.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сдавать столицу региона никто не собирается, ВС РФ готовы к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.