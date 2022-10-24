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27 октября Православная церковь почитает память Параскевы Сербской — христианской святой, прославившейся своим аскетизмом.

По преданиям, 27 октября нельзя веселиться. Говорят, что тот, кто в эту дату много смеется, тот в старости будет очень много плакать. В этот день верующие вспоминают хранительницу женских традиций и целительницу Параскеву Сербскую, или Параскеву Пятницу.

27 октября любая работа как по дому, так и на огороде и в поле была под запретом. Народ старался лишний раз не рисковать, дабы не вызвать гнев преподобной. В народе считали, что если нарушить запрет, можно не только привлечь различные болезни в свою жизнь, но и подвергнуть опасности свою семью.

Приметы погоды

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Яркое звездное небо — к богатому урожаю.

Вороны раскаркались — к оттепели.

Если нора ежа на краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Чем опасно веселье 27 октября, на Параскеву Пятницу

Именины отмечают: Игнат, Кузьма, Назар, Николай, Прасковья.