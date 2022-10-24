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Силуанов: Рынок избавляется от «токсичных» долларов и евро из-за санкций

Егор Провоторов
Экономика
Силуанов: Рынок избавляется от «токсичных» долларов и евро из-за санкций
Фото: Пресс-служба Совфеда

Рынок в настоящий момент избавляется от «токсичной» валюты — евро и долларов, — что приводит к укреплению рубля, однако так не будет бесконечно, уверен глава Министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, чем больше будет санкционных мер, введенных в отношении России, ее граждан и компаний, тем выше будут стимулы «выходить из недружественных валют». При этом министр заявил, что так не будет происходить бесконечно, а значит, рубль не будет продолжать расти относительно других валют.

В интервью РБК Антон Силуанов отметил, что раньше во время ослабления платежного баланса цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на ситуацию. По этой причине, как заметил глава Минфина, в скором времени ситуация будет отражаться и на валютных курсах.

В конце сентября Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в нынешнем году может оказаться выше заложенных в бюджете 0,9 процента внутреннего валового продукта. Глава Минфина также напомнил о запланированной на следующий год индексации пенсий и зарплат бюджетников.

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