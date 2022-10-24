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Аллерголог Браун предупредила об опасности фотосессий в осенних листьях

Анастасия Колоскова
Общество
Аллерголог Браун предупредила об опасности фотосессий в осенних листьях
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Фотосессия в золотых осенних листьях может стать причиной болезней дыхания, кожи и поражения клещами. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог Анастасия Браун.

— В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них — аспергиллез, альтернария и кладоспориум, — рассказала специалист.

По ее словам, при подбрасывании листьев грибковые споры легче распространяются, следовательно, увеличивается риск возникновения заболеваний верхних дыхательных путей.

Врач добавила, что до наступления заморозков в листве скрываются клещи, являющиеся переносчиками множества инфекций.

Браун уточнила, что грибки могут спровоцировать развитие и обострение различных болезней дыхания и кожи, передает Ura.ru.

До этого врач — аллерголог-иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Андрей Образцов рассказал, что осенью обострение аллергических заболеваний может провоцировать не только воздействие аллергенов, но и быстрый рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Через поврежденные и воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче.

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