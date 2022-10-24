Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ветеранов прославленной дивизии наградили в Музее Победы

Анастасия Колоскова
Город
Ветеранов прославленной дивизии наградили в Музее Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На торжественном мероприятии, посвященном 80-летию 5-й морской ракетоносной авиационной Киркенесской Краснознаменной дивизии ВВС Северного флота, которое прошло 23 октября в Музее Победы, состоялось вручение наград ветеранам. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— В один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны, 23 октября 1942 года, была сформирована 5-я бомбардировочная авиационная бригада, в дальнейшем преобразованная в 5-ю минно-торпедную авиационную дивизию. Личный состав этого воинского соединения в годы решающих боев во время обороны Советского Заполярья решал сложные и разнообразные боевые задачи в составе Военно-воздушных сил Северного флота, — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие командиры дивизии разных лет — генерал-полковник Владимир Григорьевич Дейнека, генерал-лейтенанты Николай Александрович Мордовалов и Виктор Викторович Попов, а также генералы и офицеры — ветераны дивизии. Ветеранам вручили юбилейные медали, а экскурсоводы провели для них экскурсию «Подвиг Армии» и представили светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялась презентация книги и документального фильма проекта «Ржев 1942. Первый летний успех», которую посетили более 100 историков, поисковиков, музейщиков и архивистов.

Награждение Ветераны Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте