Ветеранов прославленной дивизии наградили в Музее Победы

Фото: пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На торжественном мероприятии, посвященном 80-летию 5-й морской ракетоносной авиационной Киркенесской Краснознаменной дивизии ВВС Северного флота, которое прошло 23 октября в Музее Победы, состоялось вручение наград ветеранам. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

— В один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны, 23 октября 1942 года, была сформирована 5-я бомбардировочная авиационная бригада, в дальнейшем преобразованная в 5-ю минно-торпедную авиационную дивизию. Личный состав этого воинского соединения в годы решающих боев во время обороны Советского Заполярья решал сложные и разнообразные боевые задачи в составе Военно-воздушных сил Северного флота, — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие командиры дивизии разных лет — генерал-полковник Владимир Григорьевич Дейнека, генерал-лейтенанты Николай Александрович Мордовалов и Виктор Викторович Попов, а также генералы и офицеры — ветераны дивизии. Ветеранам вручили юбилейные медали, а экскурсоводы провели для них экскурсию «Подвиг Армии» и представили светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.

Накануне сообщалось, что в Музее Победы состоялась презентация книги и документального фильма проекта «Ржев 1942. Первый летний успех», которую посетили более 100 историков, поисковиков, музейщиков и архивистов.