Россиянам рассказали о стоимости кофе и чая в будущем

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Несмотря на отсутствие дефицита кофе и чая на мировом рынке и российском рынке, их стоимость в будущем может увеличиться. Об этом рассказала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Согласно данным отчета министерства сельского хозяйства США, в 2022-2023 году глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7 процента. По словам эксперта, это связано со вступлением бразильского урожая кофе в год двухгодичного производственного цикла.

— При этом потребление кофе в мире увеличится лишь на 1,1 процента. Вследствие этого ожидается восстановление запасов кофе на 2,1 миллиона мешков, до 34,7 миллиона мешков после падения в предыдущем сезоне, — добавила Прикладова.

После восстановления запасов кофейных зерен на рынке будет присутствовать превышение предложения над спросом. Специалист предположила, что на этом фоне мировые цены на кофе вряд ли снизятся, передает «Прайм».

До этого руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко дал прогноз относительно того, как изменятся цены на нефть в ближайшее время. Он отметил, что стоимость сырья формируется с учетом большого числа факторов.