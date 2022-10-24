Территориальную оборону сформируют в Херсоне

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В Херсоне формируется территориальная оборона, в которую могут попасть все мужчины, оставшиеся в городе.б этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона в понедельник, 24 октября.

— Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города, — отмечается в сообщении.

Безопасность на территории города продолжают обеспечивать силовики. Местные жители в любое время могут выехать на левый берег Днепра. Для этого ежедневно отправляются с Речного вокзала катера до городов Алешки и Голая Пристань, пишет РИА Новости.

19 октября ВСУ перешли в наступление на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. В связи с этим в регионе участились ракетные удары. В результате удара ракетой по переправе в Херсоне погибло четыре человека.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем обернется для армии Украины новая попытка прорыва. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».