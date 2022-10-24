Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Территориальную оборону сформируют в Херсоне

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Территориальную оборону сформируют в Херсоне
Фото: depositphotos

В Херсоне формируется территориальная оборона, в которую могут попасть все мужчины, оставшиеся в городе.б этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации региона в понедельник, 24 октября.

— Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города, — отмечается в сообщении.

Безопасность на территории города продолжают обеспечивать силовики. Местные жители в любое время могут выехать на левый берег Днепра. Для этого ежедневно отправляются с Речного вокзала катера до городов Алешки и Голая Пристань, пишет РИА Новости.

19 октября ВСУ перешли в наступление на направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. В связи с этим в регионе участились ракетные удары. В результате удара ракетой по переправе в Херсоне погибло четыре человека.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем обернется для армии Украины новая попытка прорыва. По его словам, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте