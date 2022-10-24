Специалисты обновили рассылку о новых объектах торгов на инвестиционном портале Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты произвели доработку рассылки уведомлений о публикации новых объектов торгов на инвестиционном портале Москвы, что сделало подборки лотов более информативными. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 24 октября.

— Теперь в каждом письме пользователям будет приходить структурированная подборка новых объектов с фотографией и указанием основной информации о стартовой цене, адресе и сроках заявочной кампании, — сказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Раньше в содержании рассылки пользователи могли ознакомиться только с названием лота и получить ссылку на объект. Сегодня же предприниматели получают более подробную информацию, что позволяет им находить наиболее интересные объекты.

Руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков отметил, что информация по новым лотам публикуется на портале ежедневно. На данный момент пользователи могут найти более 3,2 тысячи объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 октября сообщалось, что по пожеланиям пользователей в столице обновили инвестиционный портал. В его функционал добавили новые полезные инструменты для предпринимателей.