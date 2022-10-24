Московская медсестра победила во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичная медсестра Елизавета Медведева победила в номинации «Лучшая медицинская сестра первичного звена здравоохранения» Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 24 октября.

— Впервые за 11 лет проведения конкурса было принято решение включить в число номинаций профессию медицинской сестры. На мой взгляд, такое решение очень важно с точки зрения признания значимости этой профессии в сфере здравоохранения, — сказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елена Ефремова.

Всего в конкурсе приняли участие специалисты из почти 40 регионов России. Участникам предстояло ответить на 120 вопросов, показать практические навыки и решить ситуационную задачу.

По итогам конкурса Медведева оказалась лучшей среди коллег. Следом за ней расположилась Лаура Урьева из Санкт-Петербурга и Дина Солодовниченко из Республики Коми, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 28 по 31 октября состоится национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Конкурс будет организован для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты.