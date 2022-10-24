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Приметы и советы

Косметолог Баллирано рассказала, как выбрать крем для рук

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Баллирано рассказала, как выбрать крем для рук
Фото: Pexels

При выборе эффективного крема для рук большую роль играет время года. Об этом рассказала врач-косметолог, глава Центра эстетической медицины Татьяна Баллирано.

Так, в осенне-зимний период нужно сделать выбор в пользу кремов с питательным и увлажняющим эффектом. Это связано с тем, что у людей в это время сильно обветриваются руки, наблюдаются шелушение и сухость кожи. В состав таких кремов обычно входит глицерин и ланолин, масло ши и зародышей пшеницы.

В состав кремов для чувствительной кожи также входят алоэ, ромашка, арника и пантенол.

Эксперт добавила, что осенью стоит использовать кремы для рук даже людям с жирной кожей, передает Life.ru.

До этого Баллирано дала советы по рациону питания для здоровой кожи. Осенью и зимой человеку нужно есть больше белковых продуктов, овощей, нужно включить в рацион оливковое масло, передает ФАН.

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