Метеоролог Шувалов рассказал, какая погода будет в Петербурге в конце октября

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет петербуржцев на последней неделе октября.

По словам синоптика, октябрь 2022 года практически в точности повторяет температурные показатели октября прошлого года. Но в отличие от 2021 года, сейчас не наблюдается ночных заморозков.

Эксперт отметил, что самыми холодными днями на этой неделе станут понедельник и вторник, 24 и 25 октября. Дневная температура будет находиться в районе плюс пяти градусов, передает издание «Невские новости».

При этом холодные дни быстро сменит потепление. К выходным потеплеет до плюс 9-11 градусов. При этом синоптики прогнозируют усиление ветра.

Ранее метеорологи предупредили, что в Новосибирске температура воздуха с 23 октября резко упадет и в понедельник не превысит двух градусов тепла. Ночью шкала термометра опустится до минус одного градуса Цельсия, передает Nation news.

Выпадения снега в столице пока не ожидается. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.