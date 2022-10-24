Продавцы Wildberries пожаловались на новую расчетную систему

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Ряд продавцов Wildberries пожаловались на проблемы при работе с новой системой расчетов. Об этом стало известно в понедельник, 24 октября.

В конце августа компания запустила новый «уникальный финтех-сервис», который позволяет продавцам получать выплаты за проданные товары «в режиме реального времени». Таким образом по понедельникам сотрудники могли увидеть в личном кабинете обновленный баланс и вывести средства на свой расчетный счет.

Однако у предпринимателей возникли проблемы в работе с новой системой. При этом возникшие повторяющиеся типы финансовых проблем описываются примерно в двух десятках Telegram-каналах, пишет РБК.

В августе маркетплейс обновил политику работы сайта и начал блокировать предпринимателей с низкими рейтингами. С чем может быть связано подобное решение и повлияет ли оно на финансовое положение компании выясняла «Вечерняя Москва». По словам финансового аналитика Михаила Беляева, основным фактором в принятии решения о блокировке некоторых продавцов онлайн-магазина является репутация.