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Ефимов: Московские предприятия увеличили выпуск игрушек в 6,4 раза

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Московские предприятия увеличили выпуск игрушек в 6,4 раза
Фото: Пресс-служба

За первые восемь месяцев текущего года предприятия столицы выпустили в 6,4 раза больше игр и игрушек, чем за тот же период в 2021 году. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что общий объем производства названных товаров составил 144 миллиона рублей. Несмотря на уход зарубежных компаний с отечественного рынка, данная отрасль продолжает свое развитие благодаря появлению дополнительных возможностей для замещения импортной продукции.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что на сегодняшний день в столице работает около 30 промышленных площадок, специализирующихся на создании детских товаров. Они выпускают одежду и обувь, гигиенические средства, продукты питания и школьную мебель.

— Объем экспорта детских игрушек, книг и товаров для творчества по итогам прошлого года превысил 61 миллион долларов, по сравнению с предыдущим годом он вырос на 47 процентов, — заявил Овчинский.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в период с 2017 по 2021 год инвестиции в основной капитал столицы составили 20,3 триллиона рублей.

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