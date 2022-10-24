Астролог Лебеденко составила прогноз на предстоящую неделю

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Астролог Анна Лебеденко дала прогноз на предстоящую неделю.

Эксперт отметила, что частное Солнечное затмение состоится 25 октября 2022 года, а полное Лунное – 8 ноября. Период между двумя этими явлениями называется коридором затмений и составляет 14 дней. Во время затмения и в течение недели после него благоприятно проявлять надежность, серьезность, ответственность и выполнять обязательства.

Стоит навести порядок в доме и вести бытовые дела организованно.

В любовной сфере важна глубина чувств и серьезность намерений. Предпочтительнее быть более близкими с партнером, чем поверхностными и легкомысленными.

Что касается рабочих дел, то нужно тщательно планировать переговоры, чтобы не было переутомления от общения. Также стоит составлять график дел, передает «Радио 1».

До этого ученые в беседе с «Вечерней Москвой» объяснили, насколько реальны предсказания знаменитой болгарской провидицы Ванги о новом недуге, который может появиться уже в конце этого года.