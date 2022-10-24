Пассажира московского метро избили кастетом на станции «Молодежная». Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 24 октября.
По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ночное время на платформе станции метро «Молодежная». Два пассажира повздорили. Один из них вышел из себя и накинулся на своего оппонента с кастетом, нанеся удар в область груди. Сразу после этого злоумышленник скрылся.
Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение. Согласно справке гражданину причинен тяжкий вред здоровью.
Вскоре нападавшего задержали на 9-й Парковой улице. По словам задержанного, причиной конфликта стал пакет с вещами, который ему принадлежал.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу.
В четверг, 20 октября, в Подмосковье молодой человек убил своего собутыльника, после чего поджег квартиру и сбежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».