Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Молодёжная Карта всех событий

Пассажира московского метро избили кастетом на станции «Молодежная». Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 24 октября.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ночное время на платформе станции метро «Молодежная». Два пассажира повздорили. Один из них вышел из себя и накинулся на своего оппонента с кастетом, нанеся удар в область груди. Сразу после этого злоумышленник скрылся.

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Пострадавший был срочно доставлен в медицинское учреждение. Согласно справке гражданину причинен тяжкий вред здоровью.

Вскоре нападавшего задержали на 9-й Парковой улице. По словам задержанного, причиной конфликта стал пакет с вещами, который ему принадлежал.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу.

В четверг, 20 октября, в Подмосковье молодой человек убил своего собутыльника, после чего поджег квартиру и сбежал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».