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Приметы и советы

Нутрициолог Макарова перечислила основные ошибки худеющих

Ирина Игнатенко
Общество
Нутрициолог Макарова перечислила основные ошибки худеющих
Фото: Pixabay

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова перечислила ключевые ошибки худеющих.

Первое — искать быстрые решения: монодиеты, разгрузочные дни, жесткое голодание. Такие методики дают кратковременный эффект, а потерянные килограммы могут вернуться через несколько месяцев.

Второе — ставить невыполнимые цели. Не нужно сразу ставить перед собой цель скинуть 20-30 килограммов

— Разумнее идти к цели мелкими шагами — разбивая эту цель на части, гораздо проще, — подчеркивает нутрициолог в комментарии aif.ru.

Нужно сосредоточиться не на конечной глобальной цели, а на дисциплинированном выполнении необходимых условий для снижения веса каждый день.

Нутрициолог также посоветовала не корить себя за срывы в плане питания. Если они не повторяются постоянно, то в них нет ничего страшного.

Ранее китайские медики назвали три продукта, которые нужно включить в рацион для снижения веса. Это огурцы, брокколи и овсяныве хлопья, передает Царьград.

Причины появления лишнего веса в холодное время года назвала и нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова.

Лишний вес Похудение нутрициолог
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