Украинские военные выпустили 19 ракет по Новой Каховке

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Украинская армия выпустила 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

— Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО, — рассказал он.

Во время обстрела три ракеты попало в Каховскую ГЭС, информации о пострадавших пока нет. По словам главы городской администрации Владимира Леонтьева, в результате удара критических разрушений не обнаружено, а станция продолжает функционировать. Ежедневно ВСУ обстреливает населенный пункт и территорию станции, выпуская до 120 ракет, пишет РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные продолжают наносить удары по шлюзам Каховской гидроэлектростанции с целью подтопления территорий ниже по Днепру. Он также отметил, что в случае разрушения шлюзов вода большим потоком хлынет в нижнюю часть Днепра.

Какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва в Херсонскую область, объяснил «Вечерней Москве» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, киевский режим хочет выставить на витрину перед Западом большой военный успех и готов ради этого пойти на все.