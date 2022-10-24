Новое общественное пространство открылось на территории Музея семьи меценатов Третьяковых

Фото: Пресс-служба концерна «Крост»

Россия, Москва, 1-й Голутвинский переулок, 16с1 Карта всех событий

Новое общественное пространство начало работу в 1-м Голутвинском переулке столицы, его выполнили в стиле русской усадьбы XIX века возле Дома-музея братьев Третьяковых. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе концерна «Крост».

В процессе работ сотрудники концерна возвели металлическое ограждение с кирпичными оштукатуренными столбами, смонтировали систему освещения, построили деревянную беседку и благоустроили территорию. По окончании работ москвичи получили возможность свободного прохода к дому-музею как со стороны парка «Музеон», так и со стороны 1-го Голутвинского переулка.

По словам члена попечительского совета Третьяковской галереи, генерального директора концерна «Крост» Алексея Добашина, в рамках работ главной задачей специалистов стало воссоздание духа времени Третьяковых. Кроме того, во время работ сотрудники концерна сохранили старинные деревья и создали уголок естественной природы.

— Очень рада тому, что сегодня мы открываем внутренний дворик в Музее Сергея и Павла Третьяковых после окончания работ по благоустройству. Теперь все гости смогут посетить не только экспозицию нашего музея, но и увидеть двор дома, в котором семья Третьяковых проводила много времени летом, — поделилась генеральный директор Третьяковской галереи Трегулова Зельфира Исмаиловна.

13 октября сообщалось, что сквер площадью почти 12 гектаров вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы привели в порядок. Работы выполнили в рамках программы «Мой район».