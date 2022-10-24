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Песков подтвердил присвоение звания Героя России морпеху с позывным «Струна»

Елена Самойлова
Политика
Песков подтвердил присвоение звания Героя России морпеху с позывным «Струна»
Фото: Администрация президента РФ

Морскому пехотинцу с позывным «Струна» было присвоено звание Героя России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября.

Представитель Кремля подтвердил информацию о награждении военного и ответил на вопрос о том, подписал ли глава государства соответствующий указ.

— Да, было присвоено, — цитирует Пескова ТАСС.

20 октября стало известно о том, что президент России Владимир Путин наградил орденом Почета за активную общественную деятельность Аймани Кадырову, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Женщина возглавляет благотворительный фонд, который на регулярной основе оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чеченской Республики и других регионов России. Кроме того, организация направляет гуманитарную помощь в Сирию, Сомали, ЛНР и ДНР.

5 октября Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-полковника. Глава ЧР подчеркнул, что российский лидер лично сообщил ему о присвоении статуса и поздравил его.

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