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Песков объяснил сокращение контактов Путина с Макроном и Шольцем

Лейла Алиева
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Песков объяснил сокращение контактов Путина с Макроном и Шольцем
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин сократил общение с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за их нежелания прислушаться к позиции РФ. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— А что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, вот поэтому с ними контактов стало меньше, — приводит его слова РИА Новости.

В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 13 сентября. Главы двух государств обсудили ситуацию на Украине. Канцлер призвал президента РФ как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к России каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против страны новые санкции.

11 сентября Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась по инициативе Парижа для обсуждения обстановки на Запорожской АЭС.

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