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Депутат Мосгордумы Козлов напомнил о правилах сжигания листвы и травы в частном секторе и на дачах

Лейла Алиева
Город
Депутат Мосгордумы Козлов напомнил о правилах сжигания листвы и травы в частном секторе и на дачах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Депутат Мосгордумы Александр Козлов в понедельник, 24 октября, рассказал о правилах подготовки территории частного дома или дачи к зиме.

— У нас в ТиНАО много частных домов и дач. Сейчас жители готовят участки к зиме, убирают опавшие листья, траву, ветки. Многие выбирают самый простой способ избавиться от этих отходов — это сжечь их. Но важно соблюдать четкие правила. Сжигать как на собственной территории, так и на общественной траву и листву вне специально предназначенных мест строго запрещено, — отметил он.

Чтобы сжечь листву безопасно, необходимо подготовить яму глубиной не менее 30 сантиметров и не менее одного метра в диаметре. Она должна быть расположена на значительном расстоянии от построек и деревьев. При этом запрещено сжигать мусор на даче, которая находится на земле с высоким содержанием торфа, пишет агентство городских новостей «Москва».

Уже скоро в столичный регион придут зима и холода. Перед тем как выпадет первый снег, дачникам нужно успеть подготовить свое имущество и сад к затяжным морозам. Как именно подготовить дачу к зиме — в материале «Вечерней Москвы».

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