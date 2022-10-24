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Более 700 пар заключили брак в красивую дату в Москве

Лейла Алиева
Город
Более 700 пар заключили брак в красивую дату в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве свыше 700 пар связали себя узами брака в красивую дату — 22 октября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Самые популярные дни для свадеб в 2022 году выпадают на праздничные или красивые даты. Самой востребованной стало 22.02.2022: в этот день заключили брак около 1,5 тысячи пар. Следующей по популярности идет летняя дата 22.07.2022: в нее было сыграно около 1000 свадеб, — говорится в сообщении.

Среди популярных дат также отмечаются праздники Красная горка и День семьи, любви и верности. В эти дни брак заключили по 900 пар. В еще одну красивую дату, 22.10.2022, на одиннадцати выездных локациях ЗАГС состоялись торжественные церемонии бракосочетания для 200 пар, говорится в Telegram-канале «ЗАГС. Москва».

Всего с начала года в московских дворцах бракосочетания поженились более 26 тысяч пар, что на 20 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. Так, количество регистраций в Кутузовском отделе ЗАГС увеличилось на 30 процентов, во Дворце бракосочетания № 1 — на 10 процентов, во Дворце бракосочетания № 5 — на 13 процентов.

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