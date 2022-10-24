Минобороны: Киев контактировал с Великобританией по поводу создания ядерного оружия

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Украинское руководство контактировало с официальной Великобританией по вопросу создания ядерного оружия. Об этом сообщили в понедельник, 24 октября, в пресс-службе российского министерства обороны.

— Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что на данный момент Украина обладает соответствующей производственной базой и научным потенциалом в этой сфере.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в рамках которых они обсудили ситуацию на Украине. Аналогичные переговоры глава оборонного ведомства провел с министрами из Великобритании и Франции. Шойгу выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США заявили, что не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями такого оружия.

Как рассказал «ВМ» общественный деятель и политолог Сергей Марков, полномасштабная провокация в виде применения «грязных бомб» по своей же территории имеет единственную цель — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения, а также исключить Москву из Совета Безопасности ООН.