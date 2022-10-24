Терапевт назвал бюджетные продукты, которые стоит включить в рацион осенью

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов назвал продукты, которые стоит включить в рацион осенью.

По словам врача, полезным блюдом поздней осенью становится обычный картофель. В картофеле содержится много витаминов — это и кальций, и железо, и витамин С. Клубни сезонного овоща также содержат клетчатку, фитонутриенты и антиоксиданты. Также овощ содержит много углеводов, которые дают энергию на весь день.

Асанов посоветовал готовить картофель в мундире — это полезнее, чем другие виды приготовления. Также стоит использовать минимальное количество соли, лучше добавить различные специи.

Чередовать картошку стоит с другими «антикризисными» и доступными продуктами:

— Это фасоль, свекла, лук, помидоры. Полезны грибы и курица, которые по демократичной цене можно найти в каждом магазине, — отметил Асанов в комментарии Общественной Службе Новостей.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала использовать перец и имбирь при приготовлении блюд, так как специи улучшают кровообращение. Кроме того, специи оказывают антиоксидантное действие, снимая уровень воспаления, передает издание «Невские новости».

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