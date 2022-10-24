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Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Фото: depositphotos

Российской армии удалось за сутки ликвидировать свыше 80 военных Украины. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в Минобороны РФ.

— На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области, — говорится в сообщении.

В результате высокоточными ударами российская артиллерия уничтожила более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей. Также на Южно-Донецком направлении ВСУ попытались атаковать позиции российских военных, однако встретили мощное сопротивление. После чего 25 украинских военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты и два автомобиля были ликвидированы, отмечается в Telegram-канале военного ведомства.

Недавно российской авиации удалось ликвидировать головные части для противокорабельных ракет «Нептун» на предприятии «Коммунар».

Также российские десантники уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72 на Криворожском направлении.

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