Житель Подмосковья отпилил вытяжку от газовой колонки и отравился угарным газом

Фото: СК РФ

Мужчина из Серпухова самостоятельно демонтировал вытяжку от газовой колонки и погиб из-за отравления угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 24 октября.

По ее словам, тела мужчины и его знакомой были обнаружены родственниками хозяина квартиры 18 сентября. По факту обнаружения погибших было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Дальнейшее расследование показало, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Выяснилось, что незадолго до смерти хозяин квартиры самостоятельно демонтировал гофрированную трубу вытяжки газовой колонки, после чего продолжил пользоваться ей без какой-либо системы воздухоотвода.

Еще один случай отравления угарным газом произошел в кафе в Дербенте 20 сентября. Пострадали 16 человек, из них 12 взрослых и четверо подростков.