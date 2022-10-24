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Более десяти московских школ примут участие в съезде юных музейщиков в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Более десяти московских школ примут участие в съезде юных музейщиков в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Съезд участников всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» пройдет в Музее Победы 27 и 28 октября. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участие в мероприятии примут педагоги и активисты школьных музеев из более чем 50 российских регионов. Известно, что на съезде выступят представители 12 столичных школ.

Кроме того, к фестивалю присоединятся юные музейщики из Белоруссии. В рамках мероприятия участники представят результаты работы школьных музеев страны, а также обменяются опытом со сверстниками.

Организаторы подготовили для школьников обширную образовательную программу, в рамках которой они создадут совместный проект по развитию музейного пространства. Помимо этого, представители музея презентуют интерактивную карту, в которую войдут все проекты участников конкурса «Культурный маршрут». 28 октября мероприятие завершится церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса музеев.

До этого сообщалось, что в Музее Победы состоялся заключительный этап VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». Участниками мероприятия стали свыше 350 воспитанников кадетских классов, военно-патриотических объединений, юнармейских отрядов из 10 регионов России.

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