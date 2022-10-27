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Москвичам пообещали «барическую пилу» в конце недели

Георгий Соланович

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Москвичам пообещали «барическую пилу» в конце недели
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве будет резко повышаться и понижаться, что скажется на самочувствии горожан, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 27 октября.

— При столь стремительной смене воздушных масс ожидаются и резкие изменения атмосферного давления — с 752 миллиметров ртутного столба в пятницу до 734 миллиметров ртутного столба в воскресенье, а дальше — снова сильный рост. Такая барическая пила с колебаниями до 18 единиц отрицательно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — написал Тишковец в Telegram.

В выходные дни в столичном регионе ожидается повышение температур и небольшое количество осадков. А уже в начале следующей недели прогнозируется значительное улучшение погодных условий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. По его словам, в субботу Московский регион окажется под влиянием ложбины северо-западных атмосферных фронтов.

До этого столичным водителям порекомендовали сменить резину на автомобилях в предстоящие выходные.

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