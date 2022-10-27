Журова оценила сроки допуска спортсменов из России до международных соревнований

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, когда российские спортсмены смогут принимать участие в крупных международных соревнованиях.

— Есть такой нюанс, что если в индивидуальных видах спорта существует больше возможностей попасть на Олимпиаду, то для игровых видов спорта все гораздо сложнее. Международные федерации говорят о том, что как только закончится ситуация с Украиной, тогда россияне будут допущены. Пока у них позиция такая, и я боюсь, что они ее не изменят, — пояснила депутат в комментарии Nation News.

Она прокомментировала решение МОК о недопуске сборной России по волейболу до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде в Париже. По мнению Журовой, МОК будет и дальше планомерно рекомендовать не допускать спортсменов из России к соревнованиям.

Также стало известно, что женская и мужская команды России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже, передает ФАН.

До этого член Международной федерации лыжных гонок Мартти Ууситало заявил, что российские атлеты не будут принимать участие в соревнованиях организации в предстоящем сезоне.