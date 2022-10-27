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Офис Зеленского сообщил о повреждении энергообъектов в центральных районах Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Офис Зеленского сообщил о повреждении энергообъектов в центральных районах Украины
Фото: president.gov.ua

Значимый объект энергетической инфраструктуры Украины получил повреждения в результате ночного удара. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

— Были попадания в большой объект энергетический в одной из областей, из-за этого у нас большой дефицит в Центральном регионе. Это касается Киева, Киевской области, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей, — заявил он.

По словам Тимошенко, удары по объектам были нанесены ночью. Сейчас в этих регионах происходят экстренные отключения электроэнергии.

Замглавы офиса Зеленского заметил, что отключения электричества могут длиться дольше четырех часов, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами. Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина.

У генерала богатый опыт: с ноября 2017 года он возглавляет Воздушно-космические силы России, в 2019-м командовал российскими войсками в Сирии. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, что изменится в проведении СВО с приходом Суровикина.

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