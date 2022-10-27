Минфин отказался вводить лимит зарплат для топ-менеджеров госкомпаний

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Лимит зарплат для топ-менеджеров крупнейших госкомпаний в размере около 30 миллионов рублей в год вводить не планируется. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе Минфина.

Уточняется, что вместо этого при определении размера вознаграждения топ-менеджерам предприятий станут учитывать «сложившуюся ситуацию» на рынке.

На текущий момент ведомство и рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов ищут компромисс в вопросе по согласованию оплаты труда топ-менеджеров крупнейших госкомпаний.

По итогам этой работы вознаграждение руководящего состава может быть как снижено, так и повышено, передает РБК.

30 сентября экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в ближайшие годы в Российской Федерации возможен дефицит бюджета, но большой опасности эта ситуация не несет: государство будет искать способы компенсировать нехватку средств.