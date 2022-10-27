Зеленский увеличил на 10 миллиардов долларов расходы на безопасность и оборону

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет, согласно которому расходы на безопасность и оборону страны будут увеличены на 10,5 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины.

— Этим законом среди прочего по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета — субъектам сектора национальной безопасности и обороны в целом на 386,9 миллиарда гривен (10,5 миллиарда долларов), — цитирует сообщение ТАСС.

До этого Зеленский пожаловался, что страна не получила никаких средств на восстановление страны. В рамках конференции по восстановлению Украины он попросил союзников оказать стране финансовую поддержку.

Украинская экономика находится на грани коллапса. Помощь Запада оказалась недостаточной, а потеря четырех регионов, в том числе промышленно развитого Донбасса, фактически лишает страну доступа к ключевым ресурсам. О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».