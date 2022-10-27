Съезд участников фестиваля «Культурный маршрут» открылся в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Съезд участников Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» открылся в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 27 октября.

Мероприятие посетили более 300 активистов, среди которых: команды — победители конкурса «Культурный маршрут», партнеры программы «Школьный Музей Победы», а также педагоги и эксперты музейного сообщества из 50 регионов России.

Приветственную телеграмму активистам направил президент РФ Владимир Путин. Ее зачитал директор Музея Победы Александр Школьник.

— Отрадно, что патриотическая, просветительская программа «Школьный Музей Победы»… получила широкую поддержку образовательных учреждений во многих регионах России, объединила вокруг своих благородных задач большое количество участников, — сообщается в тексте телеграммы.

Министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что мероприятие пройдет «на достойном уровне», а участники фестиваля смогут «лучше узнать о работе коллег».

С поздравлениями к гостям музея также обратились председатель Российского военно-историческое общества Владимир Мединский, депутат Госдумы Елена Цунаева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.

До этого сообщалось, что школьники и студенты смогут бесплатно посетить экспозиции и выставки Музея Победы 30 октября.