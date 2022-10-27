Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Съезд участников фестиваля «Культурный маршрут» открылся в Музее Победы

Евгений Жуков
Город
Съезд участников фестиваля «Культурный маршрут» открылся в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Съезд участников Всероссийского фестиваля школьных музеев «Культурный маршрут» открылся в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 27 октября.

Мероприятие посетили более 300 активистов, среди которых: команды — победители конкурса «Культурный маршрут», партнеры программы «Школьный Музей Победы», а также педагоги и эксперты музейного сообщества из 50 регионов России.

Приветственную телеграмму активистам направил президент РФ Владимир Путин. Ее зачитал директор Музея Победы Александр Школьник.

— Отрадно, что патриотическая, просветительская программа «Школьный Музей Победы»… получила широкую поддержку образовательных учреждений во многих регионах России, объединила вокруг своих благородных задач большое количество участников, — сообщается в тексте телеграммы.

Министр культуры Ольга Любимова выразила уверенность, что мероприятие пройдет «на достойном уровне», а участники фестиваля смогут «лучше узнать о работе коллег».

С поздравлениями к гостям музея также обратились председатель Российского военно-историческое общества Владимир Мединский, депутат Госдумы Елена Цунаева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.

До этого сообщалось, что школьники и студенты смогут бесплатно посетить экспозиции и выставки Музея Победы 30 октября.

Москва Фестивали Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте