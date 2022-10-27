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Приметы и советы

Визажист дала советы по использованию теней женщинам старше 40 лет

Ирина Игнатенко
Общество
Визажист дала советы по использованию теней женщинам старше 40 лет
Фото: Unsplash

Визажист Мэри Винкенвердер рассказала, как должны использовать тени женщины старше 40 лет.

Эксперт призывает выбирать более светлые оттенки теней для век, чем раньше. Особенно это касается макияжа в стиле smoky eyes. В противном случае из-за обилия темного цвета женщины могут столкнуться с эффектом «маски енота». Такой макияж только подчеркнет недостатки лица и морщины.

Для того чтобы вернуть взгляду юношеское выражение, Винкенвердер не рекомендует подводить глаза черным цветом. Подчеркнуть линию глаз лучше такими цветами, как темный баклажан, пурпурный, лесной зеленый, бронзовый металлик или темно-синий. Не стоит применять кремовые тени для век.

Наносить тени лучше плоской кистью, начиная с внешнего уголка глаза, передает издание «Профиль».

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