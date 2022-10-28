Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Гинзбург рассказал, как отказ от сладкого влияет на продолжительность жизни

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гинзбург рассказал, как отказ от сладкого влияет на продолжительность жизни
Фото: Pixabay

Полный отказ от сладкого способен увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше, — отметил эксперт.

По словам врача, сахар негативно отражается на обмене веществ, вследствие чего раньше времени дают о себе знать возрастные заболевания, в частности гипертония.

Гинзбург убежден, что отказ от сладостей позволит замедлить развитие опасных болезней.

Диетолог добавил, что полезной альтернативой сахару могут стать фрукты, если ими не злоупотреблять, передает «Москва 24».

Не все продукты, которые человек считает полезными, на самом деле являются таковыми. Например, рис, который многие люди относят к «правильной» пище, не представляет никакой пользы для организма. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом, можно ли извлечь пользу от употребления продукта и существует ли при этом скрытая опасность для человека. Как рассказал врач-диетолог Антон Поляков, обычный белый рис не несет в себе никакой пользы, так как является источником быстрых углеводов.

Здоровье Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Нина Шацкая
Нина Шацкая

Дореволюционные вывески на каждой улице

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Все для фронта, все для Победы

Анатолий Ващилин
Анатолий Ващилин

Здесь есть все нужное для жизни

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Только классика дает правильные ценности

Ян Арт
Ян Арт

Юань и доллар будут дешеветь

Все мнения
О проекте