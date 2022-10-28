Диетолог Гинзбург рассказал, как отказ от сладкого влияет на продолжительность жизни

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Полный отказ от сладкого способен увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

— Если человек откажется от сладких продуктов, он рискует прожить лет на 10–15 дольше, — отметил эксперт.

По словам врача, сахар негативно отражается на обмене веществ, вследствие чего раньше времени дают о себе знать возрастные заболевания, в частности гипертония.

Гинзбург убежден, что отказ от сладостей позволит замедлить развитие опасных болезней.

Диетолог добавил, что полезной альтернативой сахару могут стать фрукты, если ими не злоупотреблять, передает «Москва 24».

Не все продукты, которые человек считает полезными, на самом деле являются таковыми. Например, рис, который многие люди относят к «правильной» пище, не представляет никакой пользы для организма. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом, можно ли извлечь пользу от употребления продукта и существует ли при этом скрытая опасность для человека. Как рассказал врач-диетолог Антон Поляков, обычный белый рис не несет в себе никакой пользы, так как является источником быстрых углеводов.