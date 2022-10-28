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Армия России отразила атаку ВСУ на Купянском направлении у Берестового

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России отразила атаку ВСУ на Купянском направлении у Берестового
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия предприняла попытку атаки на Вооруженные силы России на Купянском направлении у населенного пункта Берестовое в Харьковской области. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили в Минобороны РФ.

— На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены, — говорится в сообщении.

Национальной армии удалось поразить свыше 150 украинских солдат, а также ряд техники: один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне российские солдаты не дали украинским подразделениям реализовать наступление в Херсонской и Николаевской областях. ВС РФ в ходе боев ликвидировали свыше 60 военных из состава сил ВСУ, а также шесть боевых машин и семь автомобилей.

В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим не жалеет граждан, что приводит к многочисленным потерям среди солдат ВСУ. По словам главы государства, потери украинской стороны составляют «почти всегда — один к семи, один к восьми».

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