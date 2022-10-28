Ракова: Десять тысяч родных мобилизованных получили соцпомощь в Москве

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В Москве 10 тысяч родных мобилизованных уже получили единовременную социальную помощь в виде денежных выплат на карту. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день мы знаем, что у нас примерно пять тысяч семей мобилизованных, в которых есть дети — около семи тысяч детей. И мы в проактивном порядке назначили для них такие меры поддержки, как двухразовое питание, бесплатная продленка, освобождение от оплаты за детский сад, — отметила она.

При этом заммэра в ходе интервью телеканалу НТВ добавила, что на сегодняшний день за помощью обратилось уже около 12 тысяч человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об упрощении процедуры назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных. Осуществление выплат будет проходить в период прохождения мобилизованным военной службы.

Кроме того, глава города заявил, что по 95 процентам заявок в Центре поддержки семей мобилизованных оказана реальная помощь. Так, семьи мобилизованных с несовершеннолетними детьми могут не оплачивать детский сад.