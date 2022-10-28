Иммунолог оценил вероятность одновременного заражения «цербером» и ОРВИ

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Вероятность одновременного заражения штаммом коронавируса «цербер» и ОРВИ очень мала, однако она может возрасти в зимний период. Об этом сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Грипп только-только начинается, еще относительно низкая заболеваемость и другими ОРВИ тоже. Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль, — отметил врач.

Он уточнил, что ситуация будет зависеть от реального заражения коронавирусной инфекцией.

По словам иммунолога, смешанная инфекция не требует какого-то особенного лечения и не отражается на состоянии пациента, хотя может добавить процессу болезни остроту. Медик пояснил, что самостоятельно отличить заболевание «цербером» от ОРВИ невозможно. Это позволяют сделать только лабораторные исследования и ПЦР-диагностика.

Симптомы нового подвида коронавируса напоминают ОРВИ. К ним относится высокая температура, слабость, боли в мышцах и суставах, а также кашель, передает «Москва 24».

Подъем заболеваемости COVID-19 во всем мире связан с мутациями вируса. Новую разновидность коронавирусной инфекции называют «цербер». Что представляет собой этот тип вируса, насколько он опасен и эффективна ли при борьбе с ним уже разработанная вакцина — в материале «Вечерней Москвы».