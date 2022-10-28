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Приметы и советы

Медведев пожелал предпринимателю Маску удачи с Twitter

Полина Долганова
Общество
Медведев пожелал предпринимателю Маску удачи с Twitter
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пожелал предпринимателю Илону Маску удачи с преодолением предвзятости в социальной сети Twitter. Об этом он заявил в пятницу, 28 октября.

— Удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И бросить этот бизнес Starlink на Украине, — цитирует зампреда Совбеза РИА Новости.

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью. Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Вечерней Москве», изменится ли политика социальной сети по отношению к России.

По его словам, Маск не сможет игнорировать политические взгляды США. Кроме того, новый владелец заявлял, что пользователи соцсети должны иметь свободу в своих высказываниях.

После 24 февраля компания Илона Маска SpaceX в качестве «помощи» отправила на Украину около 20 тысяч своих спутников Starlink. На фоне этого украинские власти комплиментарно отзывались о предпринимателе. Однако недавно отношение к Маску резко изменилось. О том, как американский миллиардер стал врагом официального Киева, — в материале «Вечерней Москвы».

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