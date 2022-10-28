Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бауманская улица, 53с3 Карта всех событий

Участок Старокирочного переулка перекроют в Москве с 31 октября по 31 мая по причине строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Перекрытия ожидаются на участке от дома 53, строение 3, по Бауманской улице до дома 5, строение 4, в Старокирочном переулке.

В связи с проведением реконструкционных и инженерных работ в некоторых районах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Так, с понедельника, 24 октября, на Кронштадтском бульваре началась реконструкция инженерных сетей. По этой причине до 20 декабря на разных участках бульвара будут недоступны для движения одна–две полосы проезжей части.

До этого сообщалось, что одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября.